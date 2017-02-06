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Fransa'da 37 bin hane elektriksiz

Fransa'da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle evler elektriksiz kaldı.

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Fransız Meteoroloji kanalı Meteo France, ülkenin güney bölgesinde hafta sonundan bu yana etkili olan Marcel fırtınasından dolayı 37 bin haneye elektrik verilemediğini duyurdu.
 
Gün içerisinde etkisini azaltması beklenen fırtınanın özellikle Herault ve Andorre bölgelerinde etkili olduğu kaydedildi.
 
Fırtına nedeniyle hafta sonu sürücülere bazı otoyolları kullanmamaları çağrısında bulunulmuştu.
 
Yer yer saatteki hızı 200 kilometreye ulaşan fırtına için verilen kırmızı alarmın da turuncuya düşürüldüğü kaydedildi.

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