Fransa’da AB ile Moskova yarışacak

Brüksel destekli Fransız Obama

Hollande hükümetinde Ekonomi Bakanlığı görevi yapan ve çalışanların haklarını elinden alarak kamuoyunun tepkisini çeken yeni İş Yasası’nın mimarı olarak bilinen 39 yaşındaki Emmanuel Macron, seçimlerde AB’ye yakın bir portre çiziyor. Brüksel’i şiddetle savunan ve yayınladığı İngilizce videolar nedeniyle ‘Fransız Obama’ lakabı takılan Macron, iş dünyasının elini rahatlatacak esnek çalışma saatlerine geçmeyi öneriyor. Kendini merkezde olarak tanımlayan adayı, çevrecilerden sağcılara, ABD’deki Demokratlardan Sosyalist Parti’nin eski bakanlarına kadar pek çok çevre destekliyor. Liseden eski İngilizce öğretmeni kendisinden 20 yaş büyük Brigitte’le evli Macron’un yedi tane üvey torunu bulunuyor.

% 22 / Marine Le Pen