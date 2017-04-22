Fransa’da AB ile Moskova yarışacak
Fransızlar yeni cumhurbaşkanını belirlemek için bugün sandığa gidiyor. OHAL’de gerçekleştirilecek seçimlerde yarışın, Rusya destekli ırkçı Le Pen ile AB’ci Macron arasında geçmesi bekleniyor.
Fransa’da vatandaşlar cumhurbaşkanını belirlemek için bugün sandık başına gidecek. Perşembe günü Paris’te düzenlenen terör saldırısı nedeniyle sandıkları 50 bin takviye polis gücü koruyacak. 11 adaydan hiçbirisinin yüzde 50’den fazla oy alması beklenmeyen ve OHAL koşullarında gerçekleşecek seçimlerin, 7 Mayıs’taki ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhurbaşkanlığı yarışında Rusya’dan yüklü miktarda maddi destek aldığı bilinen aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen ile Avrupa Birliği’yle (AB) ilişkilerin güçlendirilmesinden yana bağımsız En Marche (Yürüyüşte) hareketinin adayı Emmanuel Macron’un isimleri öne çıkıyor. Merkez sağ Cumhuriyetçiler partisinin adı yolsuzluklarla anılan adayı François Fillon ile aşırı solcu Sol Parti lideri Jean-Luc Mélenchon’un da sürpriz yaparak ikinci tura kalabileceği değerlendirmesi yapılıyor.
% 23 / Emmanuel Macron
Brüksel destekli Fransız Obama
Hollande hükümetinde Ekonomi Bakanlığı görevi yapan ve çalışanların haklarını elinden alarak kamuoyunun tepkisini çeken yeni İş Yasası’nın mimarı olarak bilinen 39 yaşındaki Emmanuel Macron, seçimlerde AB’ye yakın bir portre çiziyor. Brüksel’i şiddetle savunan ve yayınladığı İngilizce videolar nedeniyle ‘Fransız Obama’ lakabı takılan Macron, iş dünyasının elini rahatlatacak esnek çalışma saatlerine geçmeyi öneriyor. Kendini merkezde olarak tanımlayan adayı, çevrecilerden sağcılara, ABD’deki Demokratlardan Sosyalist Parti’nin eski bakanlarına kadar pek çok çevre destekliyor. Liseden eski İngilizce öğretmeni kendisinden 20 yaş büyük Brigitte’le evli Macron’un yedi tane üvey torunu bulunuyor.
% 22 / Marine Le Pen
Kremlin kıbleli İslam karşıtı
2011 yılında babası Jean-Marie Le Pen’den Ulusal Cephe liderliğini devralan 48 yaşındaki avukat Marine, Fransız siyasetinin yükselen yıldızı olarak biliniyor. Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü sırada yer alan ve yerel seçimlerde partisine yüzde 40’lık oy oranına taşıyarak büyük bir zafer elde eden Le Pen, Fransa’yı AB’den çıkarmayı vaat ediyor. İslam karşıtı Le Pen, ülkesinin sınırlarını yeni göçmenlere kapatacağını ve camileri yasaklayacağını söylüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin’de ağırlanan ırkçı adayın Rus bankalarından yüksek miktarlarda hibe kredi aldığı ve bu sayede “Kırım’ı Rus toprağı olarak tanıyacağım” dediği biliniyor.
% 21 / François Fillon
Eşine Devlet maaş bağlatan rallici
Nicolas Sarkozy’nin cumhurbaşkanlığı döneminde Başbakanlık yapan 62 yaşındaki François Fillon, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi’nin adayı seçilir seçilmez yarışın favorisi haline gelmişti. Eşi ve çocuklarına devlet maaşı bağlattığı iddialarıyla sarsılan Fillon, hakkında resmi soruşturma açılmasına rağmen sözünden dönerek siyasi suikast kurbanı olduğunu savundu. Koyu Katolik kimliğiyle dikkat çeken ve Suriye’deki iç savaşta eli kanlı Esad rejimini destekleyen sağcı aday, Rusya üzerindeki AB yaptırımlarının kaldırılmasını istiyor. Başbakanlık yıllarında bile araba yarışı tutkusunu bırakmayarak rallilere şoför olarak katılan Fillon’un, sürpriz yaparak ikinci tura kalabileceği öne sürülüyor.
% 18 / Jean-Luc Mélenchon
Hologramlı ihtiyar solcu
AB’yi Almanya kontrolündeki emperyalist proje olarak nitelendiren 65 yaşındaki aşırı solcu aday Jean-Luc Mélenchon, genç seçmenler tarafından destekleniyor. Oy verme yaşının 16’ya indirilmesini, ülkede hiç evsiz kalmamasını, beşinci cumhuriyetin yıkılarak altıncısının kurulmasını vaat eden Mélenchon, mültecilerin ve Müslümanların şeytanlaştırılmasına karşı çıkıyor. Kampanya sürecinde ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kullanılan hologram teknolojisinden yararlanarak aynı anda iki yerde miting düzenleyen Mélenchon’un sosyal demokratların zayıflığından yararlanarak düşük ihtimalle de olsa ikinci tura kalabileceği tahmin ediliyor.
Favori adaylar Türkiye düşmanı
CumhurbaşkanınI belirlemek için sandık başına gidecek Fransa’da favori adaylar Türkiye karşıtlıklarını gizleme gereği duymuyor. Kamuoyu yoklamalarını önde götüren ve Türkiye konusunda net bir tutum takınmayan bağımsız aday Emmanuel Macron dışındaki favoriler için Ankara, ilişkilerde mesafeli yaklaşılması gereken bir aktör. Merkez sağın adayı François Fillon’a göre Türkiye Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayı hak etmeyen bir ülkeyken, aşırı sağcı Marine Le Pen için tüm sorunların kaynağı ‘Türklerin Müslüman olması’. Aşırı solcu Jean-Luc Mélenchon’un ise terör örgütü PKK’nın Fransa’daki uzantılarıyla ilişkisi bulunuyor.
Haberlerin dörtte biri uydurmaymış
Fransa’da bugün yapılacak ve 11 ismin yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu öncesinde Les Echos gazetesi, adaylar hakkında yapılan haberlerin çoğunun ‘yalan’ olduğunu ortaya çıkarttı. Gazetenin sosyal alanda stratejik danışmanlık hizmeti veren Bakamo Social şirketine dayandırdığı habere göre, seçim öncesi cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan haberlerin 4’te 1’i ‘yalan haber’ oldu. Özellikle Fillon, Le Pen ve Macron hakkında yalan haberler paylaşılmasında seçimin dengelerini değiştirme isteği yer aldı.
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