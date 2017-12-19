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Fransa'da bakanlıklarda fare 'istilası'

Fransa'da aralarında dışişleri ve içişleri bakanlıklarının da bulunduğu çok sayıda kamu binasının farelerin istilasına uğradığı bildirildi.

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Kamu yayıncısı France Info'daki habere göre, başkent Paris'teki fare istilası bakanlık binalarına da sıçradı.

İçişleri Bakanlığında odalara fare kapanı ve zehir bırakıldı.

Kış mevsiminin gelmesiyle fareler binalara akın ederken, Dışişleri Bakanlığının bulunduğu tarihi binaya bu canlılar ile mücadele amacıyla iki kedi bırakıldı. "Noe" ve "Nomi" isimli kedilerin tarihi binayı istiladan kurtarıp kurtaramayacağı merak konusu oldu.

Paris Belediyesi, farelerle mücadele için yıl başından beri bin 800 ilaçlama ve sağlık operasyonu yapıldığını duyurmuştu.

 

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