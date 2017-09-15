Fransa'da bir kişi çekiçle insanlara saldırdı
Fransa'nın Lyon şehrinden gelen son dakika haberine göre bir kişi çekiçle insanlara saldırdı. Saldırı sonucunda iki kadının yaralandığı ve durumlarının kritik olduğu belirtildi. Fransız polisi olayın bir terör saldırısı olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Saldırganın henüz yakalanmadığı belirtildi.
Fransa'nın Lyon kentinde bir kişi çekiçle insanlara saldırdı. Saldırı sonucunda iki kadının yaralandığı ve durumlarının kritik olduğu belirtildi.
TERÖR SALDIRI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Fransız polisi olayın bir terör saldırısı olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
Saldırganın henüz yakalanmadığı belirtildi.
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