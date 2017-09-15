Fransa'da bir kişi çekiçle insanlara saldırdı Fransa'nın Lyon şehrinden gelen son dakika haberine göre bir kişi çekiçle insanlara saldırdı. Saldırı sonucunda iki kadının yaralandığı ve durumlarının kritik olduğu belirtildi. Fransız polisi olayın bir terör saldırısı olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Saldırganın henüz yakalanmadığı belirtildi.