Fransa’da bir mekana baskın yapan komiser, mekan sahibine 'Arkamdan hakaret etmişsin' diyerek ayaklarını öptürdü

Bir mekanda uyuşturucu satıldığı şüphesi ile baskın yapan komiser ve polis ekibi, mekan içerisindeki müşterilerin üzerini aradı. Bu sırada komiser ve yanındaki bir polisin mekan sahibi ile terasta konuşurken komiserin ayağını öptürmesi Fransa'da gündem oldu.

Komiserin "Arkamdan hakaret etmişsin" diyerek mekan sahibine ayağını öptürdüğü iddia edildi.

Olayın üzerine birçok yetkili merciye başvurarak şikayette bulunduğunu dile getiren mekan sahibi, uzun zamandır baskı altında olduğunu ifade ederek, "Ayağını öpmekten başka çarem yoktu" dedi.

"Burası vahşi batı değil"

Komiseri şikayet etmesine rağmen geri dönüş alamadığını söyleyen mekan sahibi, "Bourget’de 10 yıl boyunca polisin baskısı altında çalışan ve mekanını kapatmak zorunda kalan kitapçı gibi olmak istemiyorum. Burası vahşi batı değil" açıklamasını yaptı.

Savcılığa şikayet edilen komiserden ise henüz bir açıklama gelmediği bildirildi.