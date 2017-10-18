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Fransa'da camilere saldırı planlayan 10 aşırılık yanlısı tutuklandı

Fransız terörle mücadele polisi hedefleri cami, göçmenler ve üst düzey yetkililer olan 10 aşırılık yanlısını tutukladığını açıkladı.

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Fransız M6 televizyonu Salı günü Seine-Saint-Denis ve Marsilya'da 10 aşırılık yanlısının tutuklandığını duyurdu.
 
Fransız terörle mücadele polisinin operasyonu sonrası yakalanan 10 kişinin hedefinde camiler, göçmenler ve Cumhurbaşkanı Macron olduğu ifade edildi.
 
Şüphelilerin "şiddet içerikli eylem gerçekleştirme" niyetinde olduğu belirtilirken, hangi gruba ait oldukları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

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