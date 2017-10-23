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Fransa'da çocuğuna Cihat ismini koymak isteyen aile hakkında şikayet

Fransa'da çocuğunun ismini Cihat koymak isteyen aile hakkında şikayette bulunuldu.

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Toulouse'un banliyölerinden Leguevin'de ikamet eden bir ailenin çocuğunun ismini Cihat koymak istemesi üzerine belediye yetkilileri aileyi savcılığa şikayet etti.

Savcılığın ise konuyu aile mahkemesine taşımayı kararlaştırdığı bildirildi.

Fransa Medeni Kanunu, çocuğa zarar verebilecek isimlerin konulmamasını öngörüyor.

Daha önce de çocuklara çikolata markası "Nutella" ve "Çilek" gibi isimlerin verilmesi engellenmişti.

Ülkede daha önce Cihat ismini alan çocuklar olsa da terör eylemleriyle artan İslamofobi, yabancı terörist savaşçıların "cihatçı" olarak tanımlanmasına neden oluyor.

Arapçada cihat, Fransa'da birçok kişinin tanımladığı gibi "kutsal savaş"tan ziyade "mücadele" ve "çaba" gibi anlamlara geliyor.

Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Fransa Ulusal Meclisi, temmuz ayında OHAL uygulamasının 6'ncı kez uzatılmasına karar vermiş ve bugüne kadar 23 ayla ülkede en uzun olağanüstü hal dönemi yaşanmıştı. OHAL'in yeni terörle mücadele yasasının kanunlaşmasıyla 1 Kasım itibarıyla sona ermesi bekleniyor.

 

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