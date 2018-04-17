Fransa'da bir kişinin cezaevinde şüpheli bir şekilde ölümünü protesto eden göstericilerden 18'i gözaltına alındı

France Bleu Radyosu, son 2 günde şehrin birçok bölgesinde gösteriler düzenlendiğini duyurdu.

Şehrin özellikle Mirail, Bellefontaine ve Reynerie mahallelerinde polis ve göstericiler arasında çatışmalar çıktığı belirtildi.

Çatışmalar sırasında göstericilerin attığı taşlar nedeniyle çok sayıda iş yeri ve bina ile bir polis karakolunda hasar meydana geldi, yaklaşık 30 araç ve çöp konteyneri de ateşe verildi.

Göstericiler, intihar ettiği açıklanan 27 yaşındaki tutuklunun gardiyanlar tarafından öldürüldüğünü ileri sürüyor.

Kentte güvenlik önlemleri artırıldı.

Bu arada Valilik, Toulouse ve çevresindeki akaryakıt istasyonlarında göstericilerin yangın çıkarmasını önlemek amacıyla araç kullanımı dışında benzin satışının yasaklandığını açıkladı.