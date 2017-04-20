Fransa'da Müslümanlara 'Oy kullanın' çağrısı

Fransa'nın güneyinde bulunan Lyon kentinin en önemli camilerden biri olan Lyon Camisi'nin yöneticisi Kamel Kabtane, yaptığı yazılı açıklamada, "Fransa'daki Müslümanların görevi 23 Nisan'da oy kullanmaktır." ifadelerini kullandı.

Ülkede Müslümanların oy kullanmasını engellemeye çalışanlar olduğuna dikkati çeken Kabtane, Fransa'nın geleceğinin Müslümanları da ilgilendirdiğini, bu yüzden Müslümanların vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Fransa'da 11 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda adayların hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamazsa, en çok oyu alan iki aday 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçime katılacak.