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Fransa'da nükleer protestosu

Fransa'nın Narbonne kentinde çevreciler, uranyum sevkiyatı yapan bir trenin geçişine izin vermedi.

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Fransa'nın Narbonne kentinde uranyum sevkıyatı yapan bir treni durduran çevreciler, yetkililere cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi nükleer faaliyetler konusuna daha fazla önem vermeleri çağrısında bulundu.

France Bleu radyosunun haberine göre, Narbonne'da bulunan Areva Malvesi fabrikasından uranyum sevkıyatı için ayrılan 10 vagonlu tren, çevreciler tarafından durduruldu.

Nükleer karşıtı yaklaşık 50 kişilik grup, uranyum yüklü trenin Tricastin nükleer endüstri bölgesine erişimini engellemek istediklerini açıkladı.

Göstericiler, Malvesi fabrikasının uranyumun Fransa'ya giriş kapısı olduğunu ve buradan her cumartesi günü bir trenin başta Tricastin nükleer endüstri bölgesi olmak üzere Fransa'nın diğer bölgelerine doğru yola çıktığını açıkladı.

Protestocular, 23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi adayların dikkatini nükleer faaliyetlere çekmek ve konunun ülke çapında gündeme gelmesini sağlamak hedefinde olduklarını kaydetti.

Göstericilerden Stop-Uranium üyesi Didier Latorre, Franceinfo kanalına yaptığı açıklamada "Fransa'daki santrallerde yakılan uranyumun yüzde 100'ünün ve dünyadaki uranyumun da yüzde 25'inin Areva Malvesi fabrikasından gittiğini" belirtti ve bu nedenle blokaj için bu fabrikayı seçtiklerini açıkladı.

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