Fransa’da ‘orantısız’ OHAL

CGT sendikasının çağrısı üzerine ülke çapında 180’den fazla gösteri gerçekleşti. Toplam 400 bin kişinin katıldığı; Macron’un karşılaştığı ilk kitlesel eylem olan gösterilere polis sert müdahale etti, yüzlerce kişi gözaltına alınırken üç kişi de tutuklandı. Sabah saatlerinde Paris’te metro çalışanlarının yaptığı grevler nedeniyle hatlarda aksamalar yaşandı. Ayrıca kamyon şoförleri Şanzelize›yi kapatarak trafik akışını engelledi. Öğrenciler de okul önlerinde barikat kurarak eylem yaptı. Gösterilere ‘Boyun Eğmeyen Fransa’ hareketi lideri; Macron’un seçimlerde rakibi olan Jean Luc Melenchon da katıldı. Melenchon, “Macron, buranın İngiltere değil Fransa olduğunu görecek. Vahşi liberalizm istemiyoruz” dedi. CGT Genel Sekreteri Philipppe Martinez ise, “Bu yasaya karşı gücümüzü göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni yasada neler var? Yeni iş yasası işçi ve memur ayrımı kaldırılıyor, toplu sözleşme koşulları değiştiriliyor. Daha az güvence veren iş sözleşmelerine, işten çıkarma tazminatlarına üst sınır getirilmesine, 50´den az işçi çalıştıran şirketlere sendika olmaksızın pazarlık yapma hakkı verilmesine imkân tanınıyor. Tembeller burada Macron nerede? Gösteriler sırasında Irma ve Jose kasırgasından etkilenen Fransız topraklarını ziyaret için Karayiplerde olan Cumhurbaşkanı Macron´un yasaya karşı çıkanları “tembel ve radikal marjinaller” diye tanımlaması ve “tembellere pirim vermeyeceğini” söylemesi göstericilerin tepkisini çekti. Macron’a atıfta bulunan işçiler yürüyüşte “Tembeller burada, Macron nerede” sloganları attı.