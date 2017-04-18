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Fransa'da seçim öncesi terör alarmı

Fransa'da 23 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu öncesinde Marsilya kentinde terör saldırısı alarmı verildi.

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Fransa İçişleri Bakanı Mathias Fekl, Fransız İç Güvenlik İstihbaratının (DGSI) Marsilya'nın 3. bölgesinde, yakın zamanda terör saldırısı düzenlemeyi planlayan iki kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

YAKALANANLARDAN BİRİ 23 DİĞERİ 29 YAŞINDA

Yakalananların uzun süredir güvenlik birimlerince takip edildiğini belirten Fekl, Fransız vatandaşı olan bu kişilerden birinin 23, diğerinin ise 29 yaşında olduğunu ifade etti.

SEÇİM GÜNÜ 67 BİN YERDE 50 BİNDEN FAZLA POLİS GÖREV YAPACAK

Fekl, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda oyların kullanılacağı 67 bin yerin güvenliğini sağlayabilmek için 50 binden fazla polis ve jandarmanın görev alacağını anımsattı.

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, geçen ay yaptığı açıklamada, geçen yıl 17, bu yıl ise 5 terör eylemini önlediklerini bildirmişti. Ülkede 13 Kasım 2015'te meydana gelen, 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları sonrası olağanüstü hal ilan edilmişti. Olağanüstü hal, cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini de kapsayacak şekilde uzatılmıştı.

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