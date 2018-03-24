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Fransa’daki süpermarket saldırısında yaralanan polis hayatını kaybetti

Fransa’nın güneyindeki Trebes kasabasında süpermarket saldırısında yaralanan polis memuru hayatını kaybetti.

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Fransa’nın güneyindeki Trebes kasabasında dün yaşanan süpermarket saldırısında yaralanan polis memuru Arnaud Beltrame hayatını kaybetti. Beltrame’in vefatını sosyal medya üzerinden duyuran Fransa İçişleri Bakanı  Gerard Collomb, "Fransa onun kahramanlığını, cesaretini ve kendisini feda etmesini asla unutmayacak" ifadelerini kullandı.

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