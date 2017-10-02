Fransa'daki yangında 'kundaklama' şüphesi
Fransa'nın Mulhouse kasabasında bir binada meydana gelen yangında 3'ü Türk vatandaşı 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi de yaralandı. Ölenlerden 4'ünün çocuk olduğu belirtildi. Fransız savcısı yaptığı açıklamayla olayın büyük ihtimalle kundaklama olduğunu söyledi.
Fransa'da meydana gelen yangında 3'ü Türk vatandaşı 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı, İsviçre sınırındaki Mulhouse kentinin Bourtzwiller Mahallesi'nde dün gece çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 8 kişi de yaralandı.
Ölenlerden 3'ü Türk vatandaşı
Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Özgür Çınar, 5 katlı toplu konutun bodrum katında çıkan yangının kısa sürede tüm yapıyı etkisi altına aldığı bilgisine sahip olduklarını aktararak, hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.
Mulhouse Belediye Başkanı Jean Rottner de ölen 5 kişiden 4'ünün çocuk olduğunu ve kriz masası oluşturulduğunu açıkladı.
Yaralıların, şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildiği belirtildi.
Mulhouse'da 2014'te çıkan yangında da aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Savcılıktan açıklama
Fransız savcı olayın kundaklama ihtimalinin üzerinde durulduğunu açıkladı.
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