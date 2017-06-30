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Fransa: Suriye'de kimyasal silah kullananlar adalet önünde hesap vermeli

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silah kullananların adalet önünde hesap vermesi gerektiği uyarısında bulundu.

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Bakanlık, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW), 4 Nisan'da, Suriye'nin İdlib kentine bağlı Han Şeyhun beldesinde sarin gazı kullanıldığını doğrulamasının ardından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sarin kullanımının "tartışmasız bir şekilde doğrulandığı" belirtildi ve OPCW üyelerinin bu bulguların ışığında kararlı bir şekilde harekete geçmeleri istendi.

Bakanlık açıklamasında, "Bu acımasızlığın ve diğer kimyasal silah saldırılarının sorumlularının adalet önünde hesap vermesi gerekir. OPCW ve üyeleri sorumluluklarını üstlenmeli ve en güçlü şekilde kabul edilemez bu ihlali kınamalı." ifadesi kullanıldı.

OPCW Bilirkişi Heyeti tarafından yapılan araştırma ve deneyler sonucunda bugün yayımlanan raporda, Han Şeyhun'da sarin gazı kullanıldığının tespit edildiği bildirilmişti.

Rusya ise rapordaki verilerin şüpheli olduğunu iddia etmişti.

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