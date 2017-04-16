Referandum Fransız basınında

Fransız haber kanallarında gün boyu aralıklarla ve canlı olarak İstanbul ve Ankara’daki seçim merkezlerinden yayın yapan muhabirler, Türkiye için “Demokrasinin geleceğini” belirleyecek olan referandumda “Evet” ile “Hayır” arasında kıran kırana bir yarış olmasının beklendiğini ifade ediyordu.

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, internet sitesinde yayınladığı haberde Türkiye’de sandıkların yüzde 90’ının açıldığını, son belirlemelere göre 55 milyon Türk seçmenin yüzde 52.7 oranında Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin artırılması yönünde bir karar verdiğini yazdı.