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Referandum Fransız basınında

Fransa’da saat 17.45 itibarıyla gazetelerin internet sitelerinde ve haber kanallarında yayınlanan haberlerde “Evet” oyunun önde olduğu belirtiliyor.

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Fransız haber kanallarında gün boyu aralıklarla ve canlı olarak İstanbul ve Ankara’daki seçim merkezlerinden yayın yapan muhabirler, Türkiye için “Demokrasinin geleceğini” belirleyecek olan referandumda “Evet” ile “Hayır” arasında kıran kırana bir yarış olmasının beklendiğini ifade ediyordu.

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, internet sitesinde yayınladığı haberde Türkiye’de sandıkların yüzde 90’ının açıldığını, son belirlemelere göre 55 milyon Türk seçmenin yüzde 52.7 oranında Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin artırılması yönünde bir karar verdiğini yazdı.

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