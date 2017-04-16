Referandum Fransız basınında
Fransa’da saat 17.45 itibarıyla gazetelerin internet sitelerinde ve haber kanallarında yayınlanan haberlerde “Evet” oyunun önde olduğu belirtiliyor.
- İHA
Fransız haber kanallarında gün boyu aralıklarla ve canlı olarak İstanbul ve Ankara’daki seçim merkezlerinden yayın yapan muhabirler, Türkiye için “Demokrasinin geleceğini” belirleyecek olan referandumda “Evet” ile “Hayır” arasında kıran kırana bir yarış olmasının beklendiğini ifade ediyordu.
Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, internet sitesinde yayınladığı haberde Türkiye’de sandıkların yüzde 90’ının açıldığını, son belirlemelere göre 55 milyon Türk seçmenin yüzde 52.7 oranında Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin artırılması yönünde bir karar verdiğini yazdı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.