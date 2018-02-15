Fransız imalat sanayisinin 10 yıllık 'kara bilançosu'

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE), 2006-2015 döneminde ülkenin imalat sanayisine dair gelişmeleri konu alan raporunu yayımladı.

Bu 10 yıllık süreçte ülkede 27 bin 300 imalathanenin kapandığı, 530 bin çalışanın da işine son verildiği kaydedilen raporda, tekstil ve giyim sanayisinin yüzde 35 gerileme ile başı çektiği bildirildi.

Havacılık ve gıda sanayisi dışındaki tüm sektörlerin gerileme yaşadığı aktarılan raporda, ağaç, kağıt ve matbaacılık, rafineri ve otomotiv ile demir-çelik sanayisi sektörlerinin yüzde 26 ila 28 kan kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

2015 yılı sonunda 123 bin 300 olan toplam imalat sanayisi kuruluşu sayısı 2006 rakamlarına göre yüzde 18 azaldı. Ayrıca 2,7 milyon çalışan sayısıyla yine 2006 rakamlarına göre yüzde 16 gerileme yaşadı.

Raporda hemen hemen tüm sektörlerin işveren ve çalışan sayısı bakımından gerileme kaydettiğine değinilerek, otelcilik, restorasyon ve kamuya bağlı hizmet sektörlerinde ise artış görüldüğü ifade edildi.