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Fransız polisinden şiddet

Fransa’da uyuşturucu operasyonu kapsamında bir siteye baskın yapan polislerin olay yerinde bir genci ölesiye dövdükleri an saniye saniye görüntülendi.

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Fransa’nın Aulnay-sous-Bois kentinde uyuşturucu operasyonu kapsamında bir binaya bakın yapan polisler, olay yerinde bulunan bir genci öldüresiye dövdü. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayın görüntüleri ise amatör kamera tarafından an be an kaydedildi. Coplarla dakikalarca polislerden dayak yiyen 22 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 polis memuru gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan polis memurları, görevden uzaklaştırıldı. Ancak polis ile ilgili nihai kararın 20 Şubat’ta gerçekleştirilecek mahkemede verilmesi bekleniyor.
 
Olayın ardından baskının yapıldığı sitede oturanlar da polis şiddetini kınadı. Araçları yakan vatandaşlar otobüs duraklarının camlarını kırdı.
 

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