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Fransız profesörden alçak ifade: Erdoğan'a suikast düzenlenmeli

Fransa'nın en ünlü uluslararası politika uzmanlarından Philippe Moreau Defarges canlı yayında 'Erdoğan'a Suikast Düzenlenmeli' diyerek uluslararası bir skandala imza attı.

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Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) araştırmacısı ve Fransa'nın en ünlü uluslararası politika uzmanlarından Philippe Moreau Defarges, uluslararası bir skandala imza attı.

SÖZDE UZMAN: ERDOĞAN FELAKETE GÖTÜRECEK

Fransız BFM televizyonunda konuşan Defarges, "Erdoğan adeta bir geçiş dönemine hızla ilerliyor. Güçlerini daha da sağlamlaştırmak isteyecek" diyerek "Nereye kadar götürecek?" diye sordu.

Sorunun cevabını yine kendisi veren sözde uluslararası politikalar uzmanı "Sadece bir felakete götürebilir" ifadesini kullandı.

 

"TEK ÇÖZÜM ERDOĞAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ"

Referandum konusunda itiraz edenlere de akıl veren Defarges, konuşmasının devamında "Türklerin yaptığı başvurular (çözüm arayışları) inanılmaz. Ama hiç bir yere varamazlar. Çünkü Erdoğan bunların hepsini adeta kilitleyecek. Bunun sonuca varmasının tek bir yolu var. O da Erdoğan'ın öldürülmesi" diyerek uluslararası bir skandala imza attı.

ROMA'DAN ÖRNEK VERDİ

Skandal suikast çağrısına bilimsel bir anlam katmaya da çalışan Defarges, tarihten de örnek vererek "Kusura bakmayın ama, Roma döneminden beri böyle bir düşünce var. Doğruları yapmayan bir devlet adamına karşı başka ne yapılabilir?" dedi.

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