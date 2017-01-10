Fransız şarkıcının nefret dolu hiciv şarkısına tepki

Fransız kamu yayıncısı France Inter radyo kanalında hiciv türü şarkı ve taşlamaları ile tanınan Frederic Fromet'nin, Reina saldırısı hakkında uyarladığı ve seslendirdiği şarkının sözleri tepkiye neden oldu.

FRANSIZ ŞARKICI REİNA SALDIRISINI ÖVDÜ

Şarkısına, "Eğer bizden bir kurban varsa problem ama yoksa ölenler bizim için değil" diye başlayan küstah sanatçıya Türkiye’den büyük tepki geldi.

Radyo programında gündemdeki konulara dair taşlamaları ile tanınan Fromet, İstanbul'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile alakalı bir şarkısının olduğunu söyleyerek tepki çeken satırları dinleyicilerle paylaştı. Bir zamanlar meşhur olan Macarena şarkısının müziğine uyarladığı “İstanbul’da Reina’ya” isimli şarkının sözleri, ironik sözlerle gündeme tepki veren bir şarkıcıya ait olsa da, sosyal medyada hakaret ve nefret olarak değerlendirildi ve tepki çekti. "Nice’de bir saldırı gerçek bir işkence Berlin’de bir saldırı korkutucu İstanbul’da bir saldırı daha hoş" şeklindeki sözlerle Reina saldırısını dinleyicilere aktaran Fromet'ye, France Inter radyosu aracılığıyla çok sayıda eleştiri geldi.

"Havai fişeklerden sonra bir Noel pazarında. Büyük haksızlık, evet acımasızca. Türkiye’de bir diskotek daha eğlenceli." dizeleri ile İstanbul saldırısını hoş göstermeye çalışan Fromet'ye Fransa'da yaşayan Türklerden de tepki yükseldi. Radyonun sosyal medya hesaplarına tepki içerikli yorumda bulunan Hatice Yıldırım, "Bu tür ifadelerin bir kamu yayıncısı radyoda yer almasının tasvip edilemeyeceğini" belirtti. İbrahim Kayar ise, şarkı ve sözlerden çok şarkıcının tavırlarından rahatsız olduğunu bildirirken, Ergül Altıntaş, "Provokasyon ve saldırıda hayatını kaybedenlere saygısızlık" olarak değerlendirdiği şarkı nedeniyle France Inter'i özür dilemeye davet etti.

Josephine Dedet isimli kullanıcı da şarkının hayatını kaybedenlerin anısına saygısızlık olduğunu ekleyerek, "Stüdyodakilerin kendilerini gülmek zorunda hissetmeleri ve bu sözlere gülmeleri acınacak bir durum." yorumunu yaptı.

France Inter radyosundan ise tepkilerle ilgili açıklama yapılmadı.