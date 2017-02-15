Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Gambiya, İngiliz Milletler Topluluğu'na katılıyor

İngiltere, Batı Afrika ülkesi Gambiya'nın İngiliz Milletler Topluluğu'na (Commonwealth) yeniden katılacağını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris JohnsonGambiya ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı görüntülü mesajında, İngiltere'den Gambiya’ya dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştirdiğini aktararak, Gambiya'da yeni hükümetin göreve başlamasıyla birlikte bölgeye yaptığı ziyaretin heyecan verici bir döneme denk geldiğini söyledi.

Gambiya'nın yeni hükümetinin ülkeyi ileriye taşımak istediğini belirten Johnson, "Birleşik Krallık da Gambiya'ya, eğitim, altyapı ve turizmi canlandırma konularında yardımcı olacak. Güzel bir haberim var. Harika olan İngiltere Büyükelçiliğimiz, bir kez daha Yüksek Komiserlik olacak çünkü Gambiya, İngiliz Milletler Topluluğu'na tekrardan katılıyor." dedi.

İngiliz Milletler Topluluğu, birçoğu Britanya İmparatorluğu'nun eski sömürgeleri olan devletlerin oluşturduğu 52 üyeli bir koalisyon.

Gambiya, önceki devlet başkanı Yahya Jammeh döneminde 2013 yılında topluluktan çıkmıştı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yıldırım: 25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın başlangıcını muhteşem bir katılımla gerçekleştireceğiz

Yıldırım: 25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın başlangıcını muhteşem bir katılımla gerçekleştireceğiz

Onları daha önce böyle görmediniz

Onları daha önce böyle görmediniz

Lüksemburg´da yolcu treni ile yük treni çarpıştı

Lüksemburg´da yolcu treni ile yük treni çarpıştı

İşte Türkiye'nin en itibarlı meslekleri

İşte Türkiye'nin en itibarlı meslekleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA