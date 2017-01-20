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Gambiya'da Jammeh süre uzatımı istedi

Gambiya'da seçimleri kaybetmesine rağmen iktidarı bırakmayan Yahya Jammeh kendisine verilen sürenin uzatılmasını istedi.

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Gambiya'da seçimleri kaybeden Yahya Jammeh, iktidarı bırakması için kendisine verilen sürenin yerel saat ile 16.00'ya (TSİ 19.00) kadar uzatılmasınıtalep etti.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre Jammeh, iktidarı bırakması için kendisine verilen sürenin 19.00'a kadar uzatılmasını istedi.

Gambiya'daki krizin çözümü için Gine Devlet Başkanı Alpha Conde liderliğinde ve Liberya, Moritanya devlet başkanlarının da dahil olduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) heyeti Gambiya'ya geldiği bildirildi.

Aralıkta düzenlenen devlet başkanı seçiminin ardından ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti.

Görevi Barrow'a dün devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek ülkede 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.

Senegal ordusu öncülüğündeki ECOWAS birlikleri, Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için dün askeri müdahale başlatmıştı.

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