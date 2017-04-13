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Gaziantep’te 300 polise şafak operasyonu

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik 300 polisle 22 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele NARKOTİM Ekipleri, Özel Harekat Timleri’nin desteğiyle şehir merkezindeki 22 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 300 polisin katıldığı operasyonda uyuşturucu tacirlerinin tespit edilen evlerinin kapıları Özel Harekat Ekipleri tarafından koçbaşlarıyla kırıldı. Koçbaşlarıyla kırılan evlerin kapılarının çok sayıda sürgüyle güçlendirilmesi dikkat çekti.   Uyuşturucu şube müdürlüğünde görevli narkotik köpeği Alex’in de katıldığı operasyonda  belirlenen adreslerdeki evler didik didik arandı.  Operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap, esrar maddesi, ateş buz diye tabir edilen uyuşturucu madde, 5 adet tabanca, 8 pompalı tüfek,  silahlara ait 150 adet mermi ele geçirilirken uyuşturucu madde satışı yaptığı iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Kimlikleri belirlenen fakat operasyon yapılan evlerde izine rastlanmayan 3 şahsa yönelik yakalama çalışması devam ediyor.

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