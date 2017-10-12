Gazze resmen Fetih’e teslim

Filistin’de Hamas ile Fetih’in ayrılığının son bulması iddiasıyla geçen hafta başlatılan uzlaşı hükümeti görüşmelerinde ilk mutabakat sağlandı. Hamas kontrolündeki Gazze’nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Batı Şeria yönetimine devri için Fetih yetkililerinin bölgeye gelmesi sonrası Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelen taraflar dün sabah uzlaştı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye’nin basın danışmanı Tahir en Nunu aracılığıyla duyurulan anlaşma, Kahire’deki törenle Filistin’deki bölünmüşlüğü bitirmek adına imzalar atıldı.

REFAH’A 3 BİN POLİS

Mısır İstihbarat Şefi Halid Fevzi’nin de hazır bulunduğu törende, Gazze’nin idaresini en geç 1 Aralık’a kadar Uzlaşı Hükümeti’ne bırakılacağı ve 3 bin Filistinli polisin bölge güvenliğinden sorumlu olacağı açıklandı. Fetih’ten Azzam El Ahmed ile Hamas’tan Salih El Aruri’nin imzaladığı anlaşmaya göre Refah Sınır Kapısı’nın kontrolü de Abbas yönetimine devredildi. Darbeci Sisi yönetiminden yapılan açıklamada ‘başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulması hedefine’ vurgu yapılarak “Mısır Arap Cumhuriyeti, 4 Mayıs 2011 tarihli Kahire Anlaşması’nı imzalayan tarafları, 21 Kasım’da Kahire’de tekrar toplantıya davet etti” denildi.

Öte yandan Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’na değinilmeyen anlaşma metninde şu maddeler kabul edildi: “Gazze’deki memurlar için kurulan komisyon 1 Şubat 2018’den önce konuyu çözecek ve bu süreçte memurlar maaşlarını alacak”, “1 Kasım’a kadar Gazze’deki sınır kapıları Uzlaşı Hükümetine devredilecek, Filistin Devleti resmi yetkilileri Gazze’ye giderek güvenlik kurumlarının yeniden yapılanması için uzmanlarla görüşecek.”