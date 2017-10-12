Gazze resmen Fetih’e teslim
Hamas ile Fetih arasındaki çatışmayı sona erdirmek için Mısır’ın arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmelerde anlaşmaya varıldı. Kahire’de atılan imzalarla Hamas’ın hakimiyetindeki Gazze’nin 1 Aralık’a kadar Batı Şeria yönetimine devri kararlaştırıldı.
Filistin’de Hamas ile Fetih’in ayrılığının son bulması iddiasıyla geçen hafta başlatılan uzlaşı hükümeti görüşmelerinde ilk mutabakat sağlandı. Hamas kontrolündeki Gazze’nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Batı Şeria yönetimine devri için Fetih yetkililerinin bölgeye gelmesi sonrası Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelen taraflar dün sabah uzlaştı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye’nin basın danışmanı Tahir en Nunu aracılığıyla duyurulan anlaşma, Kahire’deki törenle Filistin’deki bölünmüşlüğü bitirmek adına imzalar atıldı.
REFAH’A 3 BİN POLİS
Mısır İstihbarat Şefi Halid Fevzi’nin de hazır bulunduğu törende, Gazze’nin idaresini en geç 1 Aralık’a kadar Uzlaşı Hükümeti’ne bırakılacağı ve 3 bin Filistinli polisin bölge güvenliğinden sorumlu olacağı açıklandı. Fetih’ten Azzam El Ahmed ile Hamas’tan Salih El Aruri’nin imzaladığı anlaşmaya göre Refah Sınır Kapısı’nın kontrolü de Abbas yönetimine devredildi. Darbeci Sisi yönetiminden yapılan açıklamada ‘başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulması hedefine’ vurgu yapılarak “Mısır Arap Cumhuriyeti, 4 Mayıs 2011 tarihli Kahire Anlaşması’nı imzalayan tarafları, 21 Kasım’da Kahire’de tekrar toplantıya davet etti” denildi.
Öte yandan Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’na değinilmeyen anlaşma metninde şu maddeler kabul edildi: “Gazze’deki memurlar için kurulan komisyon 1 Şubat 2018’den önce konuyu çözecek ve bu süreçte memurlar maaşlarını alacak”, “1 Kasım’a kadar Gazze’deki sınır kapıları Uzlaşı Hükümetine devredilecek, Filistin Devleti resmi yetkilileri Gazze’ye giderek güvenlik kurumlarının yeniden yapılanması için uzmanlarla görüşecek.”
Artık Hamas olmayacak
Filistin’de uzlaşı hükümetinin tesisi ile birlikte bir yıl içinde meclis ve başkanlık seçimlerinin yapılması hedefleniyor. Debka’nın haberine göre, uzlaşıda Hamas’ın hiçbir temsilcisi hükümette temsil edilmeyecek. Filistin Adalet Cephesi isimli yeni bir partiyle seçimlere katılacak Hamas, İsrail’le anlaşmak isteyen Abbas’ın yeniden Başkan olmasına da karşı çıkmayacak.
ABBAS’TAN 10 YIL SONRA ZİYARET
Hamas lideri Haniyye’nin Mısır’a arabuluculuk için teşekkür ettiği toplantıya dair açıklama yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da yazılı bir açıklama yaparak uzlaşıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öte yandan, AFP’ye konuşan Fetih yetkilisi, 10 yıl aradan sonra, Abbas’ın bu ay içerisinde Gazze’yi ziyaret edeceği kaydetti.
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