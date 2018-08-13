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Gazze’de kanser ilaçları tükendi! 

Gazze’de işgalci İsrail zulmü hastanelerde şifa bekleyen Filistinlileri de etkiliyor.

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Basın açıklaması yapan bölgenin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Rantisi Hastanesinde kanser hastalarının tedavisi için kullanılan ilaçların sona erdiğini bundan dolayı da tedaviyi durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi. Gazze’de kanser hastalarının tedavi edildiği tek sağlık kurumu olan Rantisi Hastanesinde bağışıklık sistemini güçlendiren neopogen adlı ilacın da tamamen tükendiği bildirildi. Gazze’de ilaç krizinin derhal sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Kudra, yüzlerce hastanın hayati tehlike yaşadığını kaydetti. 

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