Gazze'de 'mumlu' protesto
Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sokağa çıkan yüzlerce Filistinli, bölgede yaşanan krizleri mumlarla protesto etti.
- AA
Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sokağa çıkan yüzlerce Filistinli, bölgede yaşanan krizleri mumlarla protesto etti.
Hamas'ın çeşitli kentlerde düzenlediği gösterilere katılanlar, İsrail ablukasının kaldırılması ve Gazze sakinlerinin sıkıntılarının sona ermesi yönünde taleplerin yer aldığı dövizler taşıdı.
Gazze'nin kuzeyindeki gösteriler sırasında konuşan Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Muşir el-Mısri, Filistin hükümetini Gazze'nin sıkıntılarını artırmakla suçlayarak, hükümetin insani krizler üreterek, Gazze'yi kontrolünde bulunduran Hamas'a boyun eğdirmeye çalıştığını savundu.
"Gazze'yi kasıp kavuran bu krizler gerekçe gösterilmeden üretildi"
Elektrik krizinin yeniden büyümesine karşı Filistin hükümetini uyaran Mısri, hükümeti Gazze konusunda sorumluluk almaya çağırdı.
Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar Ulusal Girişim Heyeti Üyesi İhab el-Gasin de abluka karşısında suskun kalmayacaklarını ifade ederek, "Gazze'yi kasıp kavuran bu krizler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından gerekçe gösterilmeden üretildi." dedi.
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