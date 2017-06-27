Gazze'den İsrail'e roket atıldığı iddia edildi
Gazze'den İsrail'in güneyine bir roket atıldığı iddia edildi.
- AA
İsrail ordu sözcüsü Ovijaa Odraei yaptığı yazılı açıklamada, roketin Gazze sınırındaki Şiar Negev bölgesinde boş bir alana düştüğünü ifade etti. Odraei, Gazze'den atıldığını iddia ettiği roketin can kaybına yol açmadığını belirtti.
İsrail, zaman zaman Gazze sınırına yakın bölgelere roket atıldığını iddia ediyor. İsrail, cumartesi günü de Suriye'den atıldığı ileri sürülen roketlere karşılık bu ülkeye hava saldırısı düzenlemişti.
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