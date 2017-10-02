Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Mevcut tehditlere karşı İran'la işbirliğimizi geliştiriyoruz

Başkent Tahran'daki İran Genelkurmay Karargahı'nda, İranlı mevkidaşı Muhammed Bakıri ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Akar, "Türkiye ve İran yüzyıllardır dost ve ortak değerlere sahip iki ülkedir. Bu ortak değerler doğrultusunda içerisinde bulunduğumuz mevcut tehdit ve risklere karşı işbirliğimizi geliştiriyoruz." dedi.

Terörle mücadele ve sınır güvenliği konularına vurğu yapan Akar, "Siyasi ve ekonomik ilişkilerimize ilaveten askeri ilişkilerimizi de geliştiriyoruz. Özellikle önümüzdeki günlerde terörle mücadele ve buna bağlı olarak sınır güvenliği konularında mutabakata varmış bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ise konuşmasında görüşmelerde iki ülke için tehdit oluşturan konuların ele alındığını, her iki ülkenin de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından gerçekleştirilen gayrı meşru referanduma karşı ortak tavır geliştirdiklerini söyledi.

Irak ve Suriye'de barış ve güvenliğin sağlanması

Bakıri, "Irak'ın toprak bütünlüğü ve referandumun kabul edilmemesi konularında ortak görüşlere sahibiz. Irak ve Suriye ordusunun DEAŞ'la mücadelesi ve bu iki ülkenin bir an önce barış ve güvenliğe kavuşması konularında fikir alış verişinde bulunduk." dedi.

Terörizmle mücadele ve sınır güvenliğiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakıri, "İki ülke ve İslam ülkeleri silahlı kuvvetlerinin işbirliklerini arttırmaları konusunu konuştuk. Myanmar'a yardım ve buna benzer sorunların İslam ülkeleri ve başka ülkelerde tekrarlanmaması için fikir alış verişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında askeri alandaki ilişkilerin geliştirileceğinin altını çizen Bakıri, "Askeri eğitim, tatbikat ve tecrübe paylaşımı konusunda görüşmeler yaptık. Bu konular ve daha fazlası Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyareti sırasında da görüşülecektir." şeklinde konuştu.

Akar'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Savunma Bakanı Emir Hatemi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.