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Cezayir'de 17 terörist teslim oldu

Cezayir'in güneyindeki Tamanrasset vilayetinde bu ayın başından itibaren 17 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

  • AA
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Cezayir Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, güvenlik güçlerine teslim olan 17 teröristin Afrika Sahili ve Libya'da terör olaylarına karıştığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, bu teröristlerle 18 silah ve bir miktar mühimmat ele geçirildiği duyuruldu.

Cezayir Savunma Bakanlığından son dönemlerde sık sık yapılan açıklamalarda, ülkenin güneyindeki sınır bölgelerinde bazı silahlı unsurların teslim olduğuna dair bilgiler paylaşılıyordu.

Basında da önceki gün, yıllar önce Libya'daki radikal gruplara karışmış bazı militanların ülkenin güney sınırında güvenlik güçlerine teslim olduğu haberleri yer almıştı.

 

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