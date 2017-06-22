Guatemala'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Guatemala açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü San Jose kentinin 38 kilometre güneybatısı olan depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Depremin yol açtığı zararla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Ülkede geçen hafta meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetmiş, en az 5 kişi yaralanmıştı.
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