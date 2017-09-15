Gülen’in işini ABD üstlendi

Türkiye’ye ve AK Parti Hükümetine karşı yaptığı 17/25 Aralık yargı darbesi girişiminden sonuç alamayan FETÖ ile 15 Temmuz’un arkasında durduğu çeşitli temas ve belgelerle ortaya konan ABD’nin işbirliği, Zafer Çağlayan üzerinden bir başka boyuta taşınarak devam ettirilmeye çalışılıyor.



HEDEF AK PARTİ HÜKÜMETİ



ABD- FETÖ işbirliğiyle yürütülen operasyon, bir yargı darbesi girişimi olan 17-25 Aralık’ta başladı. Operasyonların temel amacı, AK Parti hükümetini düşürmekti. Operasyondan sonuç alamayan FETÖ, ardından gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimiyle devlet yönetimine el koymaya kalkıştı. Ancak başaramayan FETÖ’nün buradaki en büyük destekçisi de, bugün tekrar uygulamaya konulmaya çalışılan yeni operasyonun adresi olan ABD oldu.



TÜRKİYE’Yİ HAZMEDEMEDİ



ABD, FETÖ’ye destek vererek Türkiye’nin; İran ile ABD çıkarları dışında ticaret yapmasın engellemeye çalıştı. Uluslararası ilişkilerde ABD politikalarından bağımsız duruş sergileyen Türkiye’nin tam bağımsızlık politikasını hazmedemeyen FETÖ ve ABD, operasyonda başarı sağlayamadı. Kumpas dosyalarının birer birer çöktüğü yargı darbe girişimi sonrasında ise ABD, operasyonlara doğrudan müdahil olma yolunu seçti. FETÖ üzerinden kumpas dosyalarını kullanmayı planlayan ABD doğrudan sürece dahil oldu