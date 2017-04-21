Güney Afrika Cumhuriyeti'nde korkunç kaza: 20 çocuk hayatını kaybetti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı; 20 çocuk hayatını kaybetti.
- DHA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı; 20 çocuk hayatını kaybetti.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda bulunan Mpumalanga vilayetinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonla çarpışan okul servisinde en az 20 öğrenci yaşamını yitirdi. Minibüste toplam 20 çocuğun olduğu bildirildi.
Olay yerinde kurtarma ve acil yardım çalışmaları sürdürülüyor.
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