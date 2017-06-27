Güney Afrika'da kuş gribi yüzünden binlerce hayvan itlaf edilecek

Zimbabve Veteriner Hizmetleri Departmanı Direktörü Dr. Joshpat Nyika, yerel basına yaptığı açıklamada, "Güney Afrika’nın Mpumalanga ve Free State bölgelerinde görülen kuş gribi (H5N8) virüsü nedeni ile ülkeden kanatlı hayvan ithalatı süresiz olarak durdurulmuştur” ifadesini kullandı.

Namibya Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğünden (DVS) yapılan açıklamada ise Güney Afrika’daki H5N8 virüsü nedeniyle kanatlı hayvan ithalatının durdurulduğu, bu kararın Namibya Hayvan Sağlığı Yasası kapsamında alındığı duyuruldu.

Güney Afrika Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı, Mpumalanga eyaletinde bulunan Standerton çiftliğinde kuş gribine neden olan H5N8 virüsünün tespit edildiği ve 25 binden fazla tavuğun itlaf edileceğini açıklamıştı.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün son raporuna göre, kuş gribinin ölümcül virüslerinden olan H5 ve H7 türlerine dünyada 28 ülkede rastlanıyor.