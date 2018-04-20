Güney Afrika’da yolsuzluk protestoları

Güney Afrika’da yolsuzluğa karşı üç gündür devam eden protestolar nedeniyle Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa İngiltere ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü. Ülkenin Kuzey Batı Eyaleti Başbakanı Supra Mahumapelo’nun yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle istifasını isteyen binlerce kişinin eyaletin başkenti Mahikeng’de protesto gösterisi düzenlemesi nedeniyle Devlet Başkanı Ramaphosa İngiltere ziyaretini yarıda kesti.Eyalet Başbakanı'nın yolsuzluk yaptığını ve halka yeterli hizmet vermediğini öne süren göstericiler lastikler yakıp yolları kapattı. Araçların geçişine para karşılığı müsaade eden göstericilerin şehirdeki bir oteli de yağmaladığı belirtildi. Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, ''Başkan Ramaphosa, Kuzey Batı eyaletindeki protestolar ile alakalı parti yöneticileri ile toplantı yapmak üzere İngiltere ziyaretini yarıda keserek ülkeye döndü.'' ifadesi yer aldı. Ramaphosa göstericilere yaptığı konuşmada sükunet çağrısında bulunarak, ''Protesto yapmak hakkınız fakat isteklerinizi barışçıl yollarla iletmenizi istiyorum.'' dedi. Afrika Ulusal Kongresinden (ANC) yapılan açıklamada ise ''Eyalet Başbakanı ile ilgili iddialar üzerine parti yönetimi toplantı yaparak en kısa zamanda vatandaşların mutlu olacağı kararı verecek.'' ifadelerine yer verildi. Eyalet polis departmanı basın sözcüsü Lieutenant Colonel Adele Myburgh, çarşamba gününden bu yana gösterilerde 16 kişinin gözaltına alındığını söyledi.