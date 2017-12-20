Güney Kore: Kuzey Kore'nin tutumuna bağlı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Şubat ayında ülkesinde gerçekleşecek 2018 Kış Olimpiyatları öncesinde Çin ve Kuzey Kore ile olan ilişkilerin makul seviyeye indirilmesi adına, ABD ile gerçekleştirecekleri ortak askeri tatbikatı erteleyebileceğini söyledi.

Pyongyang yönetimi askeri tatbikatları savaş hazırlığı olarak görürken, Çin ise ABD tarafından Güney Kore'ye THAAD olarak bilinen anti-füze sistemi konuşlandırılmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor.

Çin, kurulan bu anti-füze sisteminin güçlü radarlarının ülkesinin içlerine kadar gözlem yapabildiğini söylerken, Güney Kore ise bunun, Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programlarının oluşturduğu tehdide karşılık önemli bir gereklilik olduğuna inanıyor.

Seul'ün tatbikatları ertelemesi teklifini Washington yönetimine sunması, geçen hafta Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Çin Devlet Başkanı Şi Jingping arasında gerçekleştirilen görüşmede de dile getirilmişti.