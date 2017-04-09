Güney Sudan'da çatışma: 10 ölü
Sudan'ın batısındaki Doğu Darfur eyaletinde El-Mealiya ile Er-Rizeykat kabileleri arasında çatışmalar çıktı.
- AA
Mealiya kabilesi Şura Meclisi Başkanı Merdes Cuma AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rizeykat kabilesinden bazı kişilerin hayvanlarını çalması neticesinde başlayan çatışmalarda Mealiya'dan 2, Rizeykat'tan da 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Cuma halihazırda kabileler arasındaki çatışmanın durduğunu ifade etti.
İki kabile arasındaki husumetin 4 yıldır devam ettiği belirtiliyor.
Sudan yönetimi geçen perşembe, Darfur sınırındaki Kuzey ve Batı Kordofan eyaletlerinde El-Kebabiş ve El-Humr kabileleri arasında çıkan çatışmalarda 51 kişinin öldüğünü, 28'inin yaralandığını duyurmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.