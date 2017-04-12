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Gürcistan'dan hava savunma atağı

Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria Fransa'dan hava savunma füze sisteminin satın alınacağını doğruladı.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria Fransa'dan hava savunma füze sisteminin satın alınacağını doğruladı.
 
Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria yaptığı açıklamada, "2017-2018 yılları arasında ülkemiz için küresel korumayı sağlayan bir anti-hava sistemi satın almak için harcamalarımızı arttıracağız" dedi.
 
Ayrıca Bakan Levan İzoria önümüzdeki hafta Fransız Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geleceğini açıklayarak hava savunma anlaşmasının ayrıntılarını paylaşacağını belirtti.

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