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BM Genel Sekreteri Guterres, ABD Başkanı Trump ile 'yapıcı bir ilişki' kurmaya çalıştığını söyledi

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD Başkanı Trump ile 'yapıcı bir ilişki' kurmaya çalıştığını söyledi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, pazartesi günü yapılacak BM Genel Kurulu'ndan önce düzenlediği basın toplantısında, BM'nin reformuna ve 21. yüzyılın ihtiyaçlarını daha iyi karşılamasına bağlılığını dile getirerek barış gücü misyonlarının "çok etkili ve az maliyetli" olması amacıyla her şeyin yapılacağını kaydetti. 
 
BM'ye ayrılan bütçede büyük kesintiler ve örgüt ile ilgili önemli değişiklikler yapmak istediği bilinen ABD Başkanı Donald Trump ile "yapıcı bir ilişki" geliştirmeye çalıştığını ifade eden Guterres, "Amerika'nın çıkarlarını korumanın en iyi yolunun, BM gibi çok uluslu örgütleri destekleyerek küresel meseleler ile olumlu biçimde ilgilenmek olduğu inancındayım." ifadelerini kullandı.
 
Guterres, Trump ile bir araya geldiğinde tüm liderlere sözünü ettiği küresel meseleler, Myanmar ve Kuzey Kore ile iklim değişikliği konularını gündeme getireceğini söyledi.
 
Myanmar'da, Arakan Müslümanlarına karşı "etnik temizlik" yapıldığını, şiddete bir an önce son verilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, Kuzey Kore'ye de nükleer programından vazgeçmesi çağrısında bulundu.
 
Guterres, iklim değişikliği konusunda da 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması'nın uygulanması için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerektiği görüşünde olduğunu söyledi.

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