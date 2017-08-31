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Hacılar Müzdelife yolunda

Arafat vakfesini tamamlayan hacı adayları, Müzdelifeye doğru harekete geçti.

  • AA
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Hac ibadetinin en önemli durağı olan Arafat vakfesini tamamlayan yaklaşık 2 milyon Müslüman, Müzdelife'ye doğru hareket etti.

Kutsal topraklardaki milyonlarca Müslüman, güneşin batmasının ardından bir sonraki durakları olan Müzdelife'ye gitmek için yola koyuldu.

Arafat ile Müzdelife arasındaki yolu yaya veya otobüslerle katedecek olan Müslümanlar, Müzdelife'de şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplayıp bir gece geçirdikten sonra sabaha doğru Mina'ya hareket edecek.

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