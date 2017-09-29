Firari Can Dündar Nobel'e aday gösterildi

Türkiye'den kaçarak Almanya'ya yerleşen ve orada Alman pasaportu alan Can Dünda riçin hiç de şaşırtıcı olmayan bir gelişme yaşandı.

NOBEL'E ADAY GÖSTERİLDİ

Her fırsatta Türkiye aleyhine haberler yapan ve vatan hainliğine devam eden Dündar, dün Oslo Barış Enstitüsü tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğini açıkladı.

ORHAN PAMUK DA NOBEL ALMIŞTI

Öte yandan Can Dündar'ın Nobel'e aday gösterilmesi yıllar önce Orhan Pamuk'un 'Türkiye, Ermenileri katletti' sözlerinin ardından Nobel Edebiyat Ödülü almasını akıllara getirdi.