Firari Can Dündar Nobel'e aday gösterildi
Almanya'da kaçak hayatı yaşayan Dündar, dün Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.
Türkiye'den kaçarak Almanya'ya yerleşen ve orada Alman pasaportu alan Can Dünda riçin hiç de şaşırtıcı olmayan bir gelişme yaşandı.
NOBEL'E ADAY GÖSTERİLDİ
Her fırsatta Türkiye aleyhine haberler yapan ve vatan hainliğine devam eden Dündar, dün Oslo Barış Enstitüsü tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiğini açıkladı.
ORHAN PAMUK DA NOBEL ALMIŞTI
Öte yandan Can Dündar'ın Nobel'e aday gösterilmesi yıllar önce Orhan Pamuk'un 'Türkiye, Ermenileri katletti' sözlerinin ardından Nobel Edebiyat Ödülü almasını akıllara getirdi.
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