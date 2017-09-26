Halep'e düzenlenen hava saldırılarında 15 sivil öldü

Halep'in batısındaki sivil savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Hamud Tenar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'in güney ve batısında yer alan beldelere yoğun hava saldırılarının düzenlendiğini söyledi.

İlk belirlemelere göre Kefer Karmin'de 4, Havar İs'te 5 ve Kanatır'da 6 kişinin öldüğünü belirten Tenar, çok sayıda yaralının da sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını ifade etti.

Tenar, saldırıyı gerçekleştiren uçakların Rusya'ya ait olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.

Saldırı altındaki bölge, 14-15 Eylül'deki Astana 6 Toplantısı'nda, Türkiye, Rusya ve İran tarafından İdlib çatışmasızlık bölgesi içine dahil edilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün katıldığı bir canlı yayında, "Son günlerde Rusların (Suriye'nin) İdlib bölgesinde bombalama yaptığını görüyoruz. Burada tabii terör grupları da var. Terör gruplarına karşı tabii ki müsamaha gösterilmemesi gerekiyor ama görüyoruz ki çok sayıda sivil insan ve ılımlı muhalif de öldürüldü. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Burada sivillere yönelik bir saldırı olursa ateşkesin ihlalidir ve Astana anlaşmasının da bozulması anlamına gelir." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından cuma günü yapılan yazılı açıklamada da İdlib'e düzenlenen saldırıların, Esed rejimi ve müttefiki Rusya'nın saldırı biçimine uyduğu ifade edilmişti.