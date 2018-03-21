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Halep'in Etarib ilçesinde Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi

Suriye’de Halep’in batı kırsalındaki Etarib ilçesinde 'Dünya Down Sendromu Günü' kapsamında etkinlik düzenlendi.

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İlçesindeki Emel Beledi (Vatan Umudu) okulunda, "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü" nedeniyle farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğe down sendromlu çocuklar, öğretmenler ve aileler katıldı.

Down sendromlulara özel olarak düzenlenen etkinlikte spor, dans gösterileri, resim gibi faaliyetlerin yanı sıra çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Gönüllü öğretmenlik yapan Abdülkader Şakirdi, okulda savaş mağduru, zihinsel gelişim geriliği yaşayan ve down sendromlu çocuklara eğitim verdiklerini söyledi.

Şakirdi, "Bugün Dünya Down Sendromu Günü. Onlara şimdi ve gelecekte destek, güven ve rehabilitasyon vererek öz güvenlerini yükseltmeye çalışıyoruz." dedi.

Emel Beledi Okul Müdürü Ahmed İsa, etkinlikle down sendromlu çocukları sevindirdiklerini dile getirdi.

 

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