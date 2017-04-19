Hamaney: İktisadi sorunlar ciddiye alınmalıdır

Hamaney'n resmi internet sitesi 'khamenei.ir'de yer alan habere göre, Ordu Günü münasebetiyle başkent Tahran'da İran ordusu ve Devrim Muhafızları komutanlarına hitap eden Hamaney gündeme dair açıklamalar yaptı.

Hamaney, konuşmasında ülkedeki ekonomik sorunlarla ilgili, "Yetkililer halkın geçim sorununu ciddiyetle ele almalıdır. Düşmanlar ekonomi yönünden ulusumuza saldırıyorlar. Bu nedenle iktisadi sorunlar önemsenmelidir" ifadelerini kullandı.

''HERKES SEÇİMLERİN KIYMETİNİ BİLMELİ''

İran'da 19 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili ise Hamaney, şunları kaydetti: "Herkes seçimlerin kıymetini bilmelidir. Devlet, halk, herkes. Halkın seçimlere geniş katılımını sağlamak lazım. Yabancı düşman medyanın seçimlerimize gölge düşürmesine izin vermemeliyiz."

İran meclis sözcüsü Ahmed Hatemi, geçen ay yaptığı açıklamada Hamaney'in yerine gelebilecek yeni adayı belirlemek için gizli bir komisyon kurulduğunu, halihazırda 10 aday üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. 78 yaşındaki Hamaney, 2014 yılında prostat kanseri nedeniyle ameliyat olmuştu.