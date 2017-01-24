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Hamas lideri İsmail Haniye Mısır’da

Hamas hareketi siyasi büro sorumlusu İsmail Haniye dün bir takım görüşmeler yapmak üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye indi.

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İsmail Haniye ve yanındaki grup dün Katar Doha’dan hareket eden bir uçakla Mısır uluslararası havaalanına indi.

Bir süre  Mısır’da kalacak olan İsmail Haniye’nin Filistin dosyasındaki son gelişmeler ve Gazze’deki son durumu değerlendirmek için Mısırlı yetkililerle görüşecek.

Bugün Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Halid Fevzi ile bir araya gelen Haniye Hamas- Mısır ilişkilerinin iyileştirilmesi hususunda anlaştı.

Aynı zamanda Mursi’nin 2013’te devrilmesinden bu yana, Hamas’tan Mısır’a gerçekleştirilen en üst düzey ziyaret.

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