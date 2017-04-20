Hamas Mahmut Abbas'tan özür diledi
Filistin Hamas Hareketi sözcüsü Fevzi Berhum Gazze'de Mahmut Abbas'ın fotoğraflarının yakılmasının ardından yaptığı açıklamada, ' Başkan Mahmut Abbas'ın fotoğraflarının yakılması fevri bir harekettir. Kendisinden özür diliyoruz' dedi.
- star.com.tr/ Yaser Emre
Geçtiğimiz günlerde Filistin Gazze'de düzenlenen gösterilerde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın fotoğrafları yakılmış ve kendisi hain olarak gösterilmişti.
Olaylardan sonra açıklama yapan Hamas Hareketi sözcüsü Fevzi Berhum, "Başkan Mahmut Abbas'ın fotoğraflarının yakılması fevri bir harekettir. Kendisinden özür diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Hamas sözcüsünün açıklamasının ardından üst düzey Hamas yetkilisi olan Ahmed Yusuf'da yaptığı açıklamada, "Kendim adına Mahmut Abbas'tan özür diliyorum. Bu hareket kabul edilemez" dedi.
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