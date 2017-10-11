Hamas ve el-Fetih arasındaki uzlaşı görüşmeleri

Hamas ve el-Fetih hareketi heyetleri arasında bugün Kahire’de başlayan Filistin uzlaşı görüşmelerinin ilk oturumunun sona erdiği belirtildi.

Toplantı sonunda yayınlanan ortak açıklamada, “Filistin’deki bölünmenin sona erdirilerek, birliğin sağlanması ve Filistin halkının direncinin artırılması hedefiyle Mısır aracılığında başlatılan görüşmeler olumlu bir havada devam etmektedir.” İfadelerine yer verildi.

Uzlaşı maddelerinin, “Filistin halkının beklentileri doğrultusunda, milli ve vatanperverlik duyguları çerçevesinde derin bir şekilde ele alındığının” belirtildiği açıklamada, hangi konuların ele alındığına ilişkin detay verilmedi.

Açıklamada, görüşmelerin ikinci oturumuna yarın devam edileceği bildirildi.