Harekat mesajı Erbil’i korkuttu

rak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) yargı kararına rağmen düzenlediği sözde bağımsızlık referandumu sonrası bölgede oluşan gerginlik sürüyor. Erbil’den sınır kapılarını teslim etmesini isteyen ve Barzani yönetimine yönelik bir dizi yaptırım uygulayan Bağdat hükümeti, “Komşularımız ile birlikte güç kullanırız” mesajı verdi. Durumun ciddiyetini yeni kavrayan IKBY ise ilk defa geri adım atarak çatışma istemediklerini bildirdi.

‘TATBİKAT PROVAYDI’

Türkiye’de bir televizyon kanalına açıklama yapan Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hişam El Alavi, “Sınır kapısının kontrolü için gerekirse güç kullanacağız. Türkiye ile yaptığımız tatbikat da buna bir hazırlık” dedi. Erbil’in sözde bağımsızlık referandumunun terörle mücadele çabasının altını oyduğunu vurgulayan Alavi, her türlü ortak askeri operasyon için önce Başika konusunun çözülmesi gerektiğini söyledi. Alavi ayrıca, Türkiye-Irak sınırında, Fişabur kenti üzerinden yeni kapı açılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

‘KAYGILARI ANLIYORUZ’

Referandumun ardından son gelişmeleri BBC’ye değerlendiren IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi ise, İran ve Türkiye gibi komşularla askeri açıdan karşı karşıya gelmek istemediklerini söyledi. “İki ülke de büyük ordulara sahip ve biz de bela aramıyoruz. İstikrar, dostluk ve daha fazla karşılıklı anlayış istiyoruz” diyen Dizayi, Türkiye’nin kaygılarını anladıklarının altını çizerek “Dünün dostları bugünün düşmanları olamaz” şeklinde konuştu.

ABD’nin Irak işgalinden bu yana ülkeye milyarlarca dolar harcadığını hatırlatan Dizayi, “Irak, demokratik ve modern olabilirdi ama şimdi Irak, bunlardan hiçbiri değil. Bu nedenle, ABD’nin gösterebileceği ve övünebileceği tek şey Kürdistan” dedi.

PENTAGON’DAN SİLAH

Öte yandan Pentagon da IKBY’nin silahlı gücü Peşmerge’ye destek olmaya devam edeceğini duyurdu. Al Monitor’a konuşan Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, ilişkilerin referandumdan etkilenmeyeceğini vurgulayarak Peşmerge’ye askeri eğitimin yanında daha fazla silah göndereceklerini söyledi.