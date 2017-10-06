Harekat mesajı Erbil’i korkuttu
Barzani’nin sözde bağımsızlık referandumuna yaptırımlarla karşılık veren Bağdat hükümeti, Türkiye ile ortak tatbikatı örnek göstererek sınır kapılarının kontrolü için güç kullanabileceklerini duyurdu. Harekât sinyalinin ardından geri adım atan Erbil yönetimi, “Bela aramıyoruz” dedi.
- Şerife Güzel/ ANKARA
rak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) yargı kararına rağmen düzenlediği sözde bağımsızlık referandumu sonrası bölgede oluşan gerginlik sürüyor. Erbil’den sınır kapılarını teslim etmesini isteyen ve Barzani yönetimine yönelik bir dizi yaptırım uygulayan Bağdat hükümeti, “Komşularımız ile birlikte güç kullanırız” mesajı verdi. Durumun ciddiyetini yeni kavrayan IKBY ise ilk defa geri adım atarak çatışma istemediklerini bildirdi.
‘TATBİKAT PROVAYDI’
Türkiye’de bir televizyon kanalına açıklama yapan Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hişam El Alavi, “Sınır kapısının kontrolü için gerekirse güç kullanacağız. Türkiye ile yaptığımız tatbikat da buna bir hazırlık” dedi. Erbil’in sözde bağımsızlık referandumunun terörle mücadele çabasının altını oyduğunu vurgulayan Alavi, her türlü ortak askeri operasyon için önce Başika konusunun çözülmesi gerektiğini söyledi. Alavi ayrıca, Türkiye-Irak sınırında, Fişabur kenti üzerinden yeni kapı açılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
‘KAYGILARI ANLIYORUZ’
Referandumun ardından son gelişmeleri BBC’ye değerlendiren IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi ise, İran ve Türkiye gibi komşularla askeri açıdan karşı karşıya gelmek istemediklerini söyledi. “İki ülke de büyük ordulara sahip ve biz de bela aramıyoruz. İstikrar, dostluk ve daha fazla karşılıklı anlayış istiyoruz” diyen Dizayi, Türkiye’nin kaygılarını anladıklarının altını çizerek “Dünün dostları bugünün düşmanları olamaz” şeklinde konuştu.
ABD’nin Irak işgalinden bu yana ülkeye milyarlarca dolar harcadığını hatırlatan Dizayi, “Irak, demokratik ve modern olabilirdi ama şimdi Irak, bunlardan hiçbiri değil. Bu nedenle, ABD’nin gösterebileceği ve övünebileceği tek şey Kürdistan” dedi.
PENTAGON’DAN SİLAH
Öte yandan Pentagon da IKBY’nin silahlı gücü Peşmerge’ye destek olmaya devam edeceğini duyurdu. Al Monitor’a konuşan Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, ilişkilerin referandumdan etkilenmeyeceğini vurgulayarak Peşmerge’ye askeri eğitimin yanında daha fazla silah göndereceklerini söyledi.
Kerkük için müdahale planı hazır
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) sözde bağımsızlık referandumuyla ilhak sürecini hızlandırdığı tartışmalı bölge statüsündeki Kerkük için, Ankara, Tahran ve Bağdat’ın harekat planının hazır olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran ziyareti esnasında son detaylara ilişkin anlaşmaya vardığı ve üç ülke arasında onaylanan mutabakata göre; Bağdat merkezi hükümeti öncelikle Barzani’nin kontrolündeki gümrük kapılarına müdahale edecek. Irak ordusu Türkmen kenti Kerkük’ün güneyden ilerlerken, Bağdat’ın talebi doğrultusunda İran ve Türkiye ise IKBY’yi sınırlardan kıstırarak operasyona destek verecek. Tahran ve Ankara’nın öncelikle sınır kapılarına yöneleceği harekatta her hamle Bağdat’la koordineli bir şekilde gerçekleştirilecek.
ABD saldırıya tepkisiz kalmayacak
Barzani’nin korsan devletine ürkek destek veren ABD’de Kongre üyesi Steve King, Türkiye veya İran’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) askeri müdahalede bulunması halinde ülkesinin duruma sessiz kalmayacağını söyledi. Rudaw’a konuşan King, “Bence, Türkiye ya da herhangi biri askeri güç kullanırsa, ABD’nin tavrını da değiştirecek” ifadelerini kullandı. Erbil’e yönelik ablukanın ‘Amerikan değerlerine aykırı’ olduğunu vurgulayan King, sözde bağımsızlığının tanınması için Dışişleri Bakanı Tillerson’la bir araya geldiklerini belirterek “Önümüzdeki günlerde Tillerson, IKBY’nin bağımsızlığına ilişkin açıklama yapacak” dedi.
Peşmerge’nin işgal ısrarı sürüyor
Erbil yönetiminin silahlı gücü Peşmarge’nin tartışmalı bölgelerden ve sınır kapılarından çekilmesini isteyen Irak Başbakanı İbadi’ye Peşmerge Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Düzenlendiği basın toplantısında konuşan Bakanlık Sözcüsü Helgurd Hikmet, Peşmerge güçlerinin ‘terör örgütü DEAŞ tehdidi’ bahanesiyle yerleştiği tartışmalı bölgeleri terk etmeyeceğini söyledi. Bağdat’ın talebini değerlendiren Hikmet, “İbadi, bizi güvenlik sisteminin bir parçası olarak görüyorsa, o zaman neden çekilmemizi istiyor” diye sordu.
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