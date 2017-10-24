Hariri'den Ruhani'nin Lübnan'la ilgili açıklamasına tepki
Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Lübnan'la ilgili açıklamalarının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.
- AA
Hariri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ruhani'nin Tahran'da bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada Lübnan hakkında söylediklerini eleştirdi.
Başbakan Hariri, "Ruhani'nin konuşması kabul edilemez. Lübnan, vesayet kabul etmeyen ve onurunun ihlal edilmesini reddeden bağımsız bir Arap devletidir." ifadelerini kullandı.
Ruhani, pazartesi sabahı katıldığı televizyon programında, "İran'ın günümüzde bölgedeki rolü ve etkisi geçmişe göre çok daha güçlüdür. İran'ın pozisyonunu dikkate almadan Irak, Suriye, Lübnan ve İran Körfezi'nde belirleyici bir karar vermek mümkün değildir." demişti.
Öte yandan Ruhani, yakın zamanda yaptığı bir diğer açıklamada ise Lübnan'ı iç siyasi bölünmelerinin tehlikesine karşı uyarmıştı.
Hizbullah örgütü ile olan ilişkiler ve bağları üzerinden İran'ın Lübnan iç siyasetine müdahil olduğu tartışması, ülkede yıllardır sürüyor.
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