Hariri’ye ne oldu?

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a 3 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği ziyaret sonrası 4 Kasım’da katıldığı bir canlı yayında Hizbullah ile İran’ı hedef alıp ‘can güvenliğini’ gerekçe göstererek şok bir şekilde istifa Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin akıbeti şu anda dünya siyasetinin bir numaralı gündemi. Lübnanlı siyasilerin geri dönmesini beklemesine rağmen makam uçağı Beyrut’a boş dönen Hariri’nin, Riyad’da rehin tutulduğu iddia ediliyor. Lübnan Başbakanına dair kafaları karıştıran bir diğer olay da, istifası sırasında Tahran ile Hizbullah’ı eleştirmesine rağmen; İran dini lideri Ayetullah Ali Hameney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile görüşmüş olması. Bu görüşme de istifanın Suudi baskısıyla geldiği iddialarını kuvvetlendiriyor.

‘BASKIN YAPILDI’

Öte yandan Lübnan İstihbarat şefi General Abbas İbrahim, Hariri’nin gerekçe göstermesine karşılık, ülkede bir siyasetçiye yönelik suikast planına rastlamadıklarını söyledi. İç Güvenlik güçleri de buna ek olarak başkent Beyrut’taki bir suikast planını boşa çıkarttıkları haberlerini yalanladı. Bu soru işaretleri arasında en çok konuşulan Hariri’nin Riyad’da zorla tutulması: Independent gazetesinin Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Hariri’nin Suudi Arabistan’a inişinin ardından gözaltına alındığını ve istifaya zorlandığını yazdı. Fisk, “Hariri’nin jeti 3 Kasım’da Riyad’a indiğinde gördüğü ilk şey, uçağını çevreleyen Suudi polisler oldu. Dışarıya çıktığında Hariri’nin ve korumalarının cep telefonuna el koydular. Bu şekilde Lübnan Başbakanı susturuldu” ifadelerini kullandı.

MACRON’DAN ASAYİŞ

Lübnan ile tarihsel bağı olan Fransa ile Suudi Arabistan siyasetinde etkin olan ABD krize atsa da kafa karışıklığını ortadan kaldıracak net açıklamalarda bulunmuyor. Bu bağlamda Fransız lider Emmanuel Macron BAE temaslarının ardından Riyad’a önceki gece sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Fransız lider Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından karşılandı. İkili görüşme öncesi Abu Dabi’de Hariri ile resmi olmayan temaslarda da bulunduğunu söyleyen Macron, Lübnan’daki istikrarın önemini vurguladı ve Lübnanlı siyasilerin ülkelerinde özgürce yaşayabilmeleri gerektiğini belirtti. Fransız lider Hariri’nin gözaltında olduğunu ima etse de, ülkenin Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Europe 1 radyo kanalına yaptığı açıklamada “Lübnanlı liderin serbestçe hareket edebildiğini düşünüyoruz” dedi.

WASHİNGTON SESSİZ

ABD Dışişleri ise konu hakkındaki sorulara yanıt vermekten kaçındı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Amerikalı diplomatların Lübnan’ın istifa eden Başbakanı Saad Hariri ile görüştüğünü fakat konu hakkında açıklama yapılmayacağını söyledi. Rutin basın toplantısında konuyu değerlendiren Nauert, Riyad’daki ABD’li diplomat Chris Henzel’in Hariri ile Çarşamba günü bir araya geldiğini bildirdi ve “Görüşme çok hassas ve özel diplomatik temasları içeriyor” şeklinde konuştu.