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Haşdi Şabi 3 genci sokak ortasında kurşuna dizdi

Musul'da Haşdi Şabi milisleri ve Irak askerleri, Musul'da işkence ettikleri 3 genci sokak ortasında kurşuna dizdi.

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Irak askerlerinin, Güneydoğu Musul yakınlarındaki Sümer mahallesinde, DEAŞ'a bağlı olmakla suçladıkları üç genci öldürmelerini gösteren video sosyal medyada büyük tepki topladı. Birkaç gün öncesine ait olduğu belirlenen görüntülerde, DEAŞ mensubu olmakla suçlanan üç genç, üniformalı kişiler tarafından önce dövülüyor, ardından da işkence edilip kurşuna diziliyor.  

 

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